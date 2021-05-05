Відома українська співачка Злата Огневич, яка буде головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", показала свою маму-красуню

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася радістю, що її мама нещодавно переїхала ближче до неї.

"Моя мамуля Галочка 🌷 або, як я її ласкаво називаю: Галчонок, мамушик, маміта. Довгий час вона жила в Криму і тільки тепер, коли переїхала з татом жити недалеко від Києва, я оцінила: батьки поруч - це кайф. Найбільше вона радіє, коли я приїжджаю в гості! Таке щастя бачити її посмішку, сміятися і знову відчувати себе дитинчам )))», - зізналася співачка.

Злата Огневич нагадала, що скоро в Україні якраз буде День матері.

"Мамочко, спасибі, що ти є 💛 кожну другу неділю травня в Україні відзначають "День Матері», пам'ятайте про своїх мамулечках і даруйте свою любов", - написала вона.

Користувачі Мережі помітила, що Злата дуже схожа на свою маму. Красунь засипали компліментами.

"Красива мама», "Дві красуні", "Дуже приємно спостерігати, коли між батьками і дітьми такі хороші і доброзичливі відносини. Ви з мамою дуже схожі", "У вас така мила і чудова мама", "Злата, у вас Красива молода мама","бачу на матусю схожі", "Ви так схожі на свою маму", "Красуні! З возз'єднанням", "Міцного здоров'я і довгих років, всім мамам", - пишуть в коментарях.

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