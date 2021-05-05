Українська дизайнер Анна Андрійчук, яка нещодавно повідомила про розлучення з Позитивом з "Время и стекло", зізналася в коханні відомій співачці
Як повідомляє Politeka.net, Анна є найкращою подругою Насті Каменських. Як зізнавалася співачка, Анна фактично є членом їхньої сім'ї. Разом з Каменських вона вирушила до Мексики знімати її реаліті-шоу «Дівчатка рулять».
Днями Каменських відсвяткувала день народження. Подруга зворушливо привітала її в соцмережах, опублікувавши кумедне фото з відпочинку. На знімку Анна намагалася піднятися на пальму, демонструючи свої форми.
"Твоя любов і турбота - це справжній дар згори! Я завжди говорила і буду говорити, що ти - восьме диво світу. Обожнюю твої жарти!! Обожнюю твою душу!! Обожнюю твою красу!! Обожнюю Тебе цілком і повністю. Спасибі, що завжди поруч! Завжди. І в радості і в горі. Люблю тебе до місяця і назад на місяць", - звернулася Анна до подруги.
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У коментарях дівчатам залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
"Аня! Не ламай!", "Зовсім сором втратили", «які слова», «форми вогонь», «нехай все буде добре», «Уммм, красуні)», "не зривайте, нехай дозріє", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що подруга Насті Каменських показала, як приходить до тями у відпустці після розлучення з Позитивом: "Ух, молодець яка".
Як повідомляла Politeka, краща подруга Каменських зняла її з новонародженим на руках і щасливого Потапа: "нам всім з тобою пощастило".
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