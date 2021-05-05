Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в ефектному образі

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стала дуже відомою після виходу проекту "Супер топ-модель по-українськи". Дівчина там була суддею і фотографом, але красуня і сама любить брати участь у фотосесіях, вражаючи кожен раз образами.

Цього разу Соня опублікувала в Instagram фото, де позувала в "невидимому" вбранні, чорних окулярах, і з жовтою накидкою на плечах. Декольте виявилося досить великим, тому можна оцінити і об'ємні форми красуні.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Не, серйозно! ВАУ!", "Я осліпла від цієї краси неймовірної", " гарний колір, такий соковитий, лимонний! Я взагалі схиблена на всьому лимонному", "неможливо прекрасна", "Біллі Айліш українського видання", "Леді Гага", "сонячний настрій", "красиві і великі очі".

Повідомлялося, що Соня Плакидюк, з "Супер топ-моделі по-українськи", підзадорила чутливими кадрами з хлопчиками в костюмах Адама.

Соня Плакидюк, з'явилася в сміливому вбранні, ховаючись за молодими хлопцями, які позують абсолютно без одягу. На молодих людях лише білосніжні шапочки офіціантів.

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