Український виконавець і музикант Андрій Данилко, який прославився завдяки образу Вєрки Сердючки, потролив маму на зйомках відомого шоу

Як повідомляє Politeka.net, Сердючка разом з легендарною мамою стали ведучими ювілейного випуску «Орел і решка». Зірки вирушили досліджувати Барселону, де їх чекало безліч пригод. На одній з фан-сторінок в мережі опублікували кумедний епізод з шоу.

Судячи з відео, мама вирушила плавати з акулою, а Вєрка в цей час спостерігала за нею через скло.

"Переживаєте за маму?",- запитав хтось із супроводжуючих.

"Ні, я за акулу переживаю. Я дуже люблю тварин, а мама так "надихалася" в дьюті фрі, що я до сих пір думаю, що у акули буде шок. Ну вона стара, ну хто її з'їсть", - зазначила Вєрка.

У коментарях зоряному дуету залишили масу відгуків.

"Круте шоу вийшло", "Красава", «Люблю люблю Верочку», "сміюся в голос", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко після виходу програми тепло відгукнувся про Віру Брежнєву, яка була співведучою шоу. Вірі дістався бюджетний відпочинок, а Вірці - дорогий.

"Наші обійми летять до наймилішої і найкрасивішої на світі співведучої - @ververa!",- написав артист на своїй сторінці.

Нагадаємо, що рідкісні фото юного Андрія Данилка до хвороби з'явилися в мережі: "шкода його, звичайно, але...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко в образі Сердючки, психанув, відчитавши маму посеред вулиці: "у такому вигляді...".

Також Politeka писала, що Вєрка Сердючка з мамою довели Монатіка до істерики, співак у нестямі від сміху: запальні кадри.