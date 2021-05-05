Меган Маркл може народити другу дитину до кінця травня

До такого висновку прийшли багато ЗМІ після того, як герцогиня Сассекська не стала супроводжувати чоловіка на значимий благодійний концерт Vax Live в Лос-Анджелесі, пише видання Express.

Як уточнюється, американці вітали її чоловіка принца Гаррі на зазначеному заході. А його дружина Меган Маркл в останній момент прийняла рішення не відвідувати концерт. На думку видання, причиною могла стати її вагітність і підготовка до пологів.

Разом з тим, повідомляється, що відсутність Меган на Заході може бути пов'язана з ризиками заразитися коронавірусом.

Меган і Гаррі не повідомили, чи зробили вони щеплення чи ні. Але вони отримали право на вакцинацію тільки 15 квітня в Каліфорнії, тому може бути, що вони ще не повністю вакциновані через час очікування між першою і другою дозами щеплень Pfizer і Moderna (17-25 днів для Pfizer або 24-32 дні для Moderna). Після того, як вони отримають обидві дози, їм доведеться почекати ще два тижні, перш ніж вони отримають повний захист.

Нагадаємо, первісток принца Гаррі і Меган Маркл народився 6 травня 2019 року. Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор відразу після народження став сьомим у порядку британського престолонаслідування.

Нагадаємо, що принца Гаррі застали разом з братом принцом Вільямом, з'явилися кадри : «це була їх...».

Як Politeka писала, що вагітну Меган Маркл з сином Арчі підловили на вулиці, рідкісні кадри: "все-таки просочилося".

Також Politeka повідомляла, що Меган Маркл раптово змінила рід діяльності, з'явилися деталі: "Я сподіваюся, що…"