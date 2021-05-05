Меган Маркл може народити другу дитину до кінця травня

До такого висновку прийшли багато ЗМІ після того, як герцогиня Сассекська не стала супроводжувати чоловіка на значимий благодійний концерт Vax Live в Лос-Анджелесі, пише видання Express.

Як уточнюється, американці вітали її чоловіка принца Гаррі на зазначеному заході. А його дружина Меган Маркл в останній момент прийняла рішення не відвідувати концерт. На думку видання, причиною могла стати її вагітність і підготовка до пологів.

Меган Маркл, скрін Youtube

Разом з тим, повідомляється, що відсутність Меган на Заході може бути пов'язана з ризиками заразитися коронавірусом.

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Меган і Гаррі не повідомили, чи зробили вони щеплення чи ні. Але вони отримали право на вакцинацію тільки 15 квітня в Каліфорнії, тому може бути, що вони ще не повністю вакциновані через час очікування між першою і другою дозами щеплень Pfizer і Moderna (17-25 днів для Pfizer або 24-32 дні для Moderna). Після того, як вони отримають обидві дози, їм доведеться почекати ще два тижні, перш ніж вони отримають повний захист.

принц Гаррі, меган маркл, скрін

Нагадаємо, первісток принца Гаррі і Меган Маркл народився 6 травня 2019 року. Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор відразу після народження став сьомим у порядку британського престолонаслідування.

Нагадаємо, що принца Гаррі застали разом з братом принцом Вільямом, з'явилися кадри : «це була їх...».

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