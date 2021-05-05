Відома українська співачка Оля Полякова дала відверте інтерв'ю, розповівши, що думає про материнство

Як повідомляє Politeka.net, у програмі "Люди великого міста" на каналі KYIV.LIVE Полякова торкнулася важливої для неї теми. Мати 16-річної та 9-річної дівчаток переконана, що карати, а, тим більше, бити дітей не можна. Втім, артистка не стала приховувати, що зі старшою донькою «дозволяла собі зайве». Крім цього, Полякова відверто розповіла про стосунки зі своєю мамою.

"Мама мене била... тому що вона була неврівноваженою жінкою, це я зараз говорю. Тому що не можна народжувати дітей в 20 років, ну не можна! Тому що я до молодшої своєї дочки і пальцем не торкнулася", - заявила співачка.

Вона додала, що не тримає зла на маму, бо прекрасно розуміє її. Полякова впевнена, що вся справа була у віці – її мама народила її рано.

На думку співачки, батьки повинні прищепити дітям основні моральні цінності, розповісти, що добре, а що погано. Полякова впевнена, що її старша дочка Маша не надумає ставати матір'ю завчасно.

"Сказала, не раніше 30-ти. Не фіг мене бабусею робити, я ще теличка", - пожартувала артистка.

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