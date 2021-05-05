Зірка Студії "Квартал 95" згадав про Україну під час відпочинку за кордоном, поскаржившись на свою роботу
Зараз комік разом з багатьма своїми колегами по «Кварталу» знаходиться в Туреччині, де в ці дні проходить гумористичний фестиваль «Весело 2021». Ткач вже не раз ділився кадрами, на яких показував, як розважається в готелі. Артист навіть жартома "змінив професію", ставши місцевим аніматором. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram гуморист зізнався, що вже сумує за домом.
Так, Ткач поскаржився на те, що його нова професія виявилася непростою.
"Сумую за домом...Турецький аніматор - важка професія!",- написав артист.
Він супроводив свій пост фото, на якому наочно продемонстрував свою тугу за Україною. Ткач притиснувся щокою до якогось стовпа і дивиться вдалину з сумним виразом обличчя.
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Шанувальники артиста не змогли пройти повз його поста.
"Класна фотка, думаю ви добре потрудилися і заслужили відпочинок", «смуток, печаль!", "Втомилася "мамина намистинка", "швидше сумуєш за крихтою Лізі", "бідолаха...", "Юрчик хоче додому", "Моя ж ти бубочка – заморили", "Юра – ти найкращий", - пишуть українці в коментарях до посту коміка.
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