Зірка Студії "Квартал 95" згадав про Україну під час відпочинку за кордоном, поскаржившись на свою роботу

Зараз комік разом з багатьма своїми колегами по «Кварталу» знаходиться в Туреччині, де в ці дні проходить гумористичний фестиваль «Весело 2021». Ткач вже не раз ділився кадрами, на яких показував, як розважається в готелі. Артист навіть жартома "змінив професію", ставши місцевим аніматором. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram гуморист зізнався, що вже сумує за домом.

Так, Ткач поскаржився на те, що його нова професія виявилася непростою.

"Сумую за домом...Турецький аніматор - важка професія!",- написав артист.

Він супроводив свій пост фото, на якому наочно продемонстрував свою тугу за Україною. Ткач притиснувся щокою до якогось стовпа і дивиться вдалину з сумним виразом обличчя.

Шанувальники артиста не змогли пройти повз його поста.

"Класна фотка, думаю ви добре потрудилися і заслужили відпочинок", «смуток, печаль!", "Втомилася "мамина намистинка", "швидше сумуєш за крихтою Лізі", "бідолаха...", "Юрчик хоче додому", "Моя ж ти бубочка – заморили", "Юра – ти найкращий", - пишуть українці в коментарях до посту коміка.

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