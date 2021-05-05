Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, радикально змінив зачіску і колір волосся, вразивши шанувальників

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) вирішив показати фанатам нові зміни у своїй зовнішності. Судячи з усього, артист вирішив поекспериментувати зі стилем, радикально змінивши зачіску.

Так, на нових кадрах MELOVIN продемонстрував нову стрижку з укороченим волоссям і поголеними скронями. Однак, на цьому його експерименти не закінчилися: решту волосся артист пофарбував в яскраво-червоний колір, який відразу ж привертає до себе увагу.

На короткому відео Костянтин демонструє нову зачіску з усіх боків, поправляючи волосся.

"Кому було цікаво", - підписав кадри співак.

Його шанувальники тут же почали обговорювати, чи йде йому такий колір.

"2017 здрастє", "Ай, ну красень", "Ах, хлопчик-красень, скільки дівчат зітхає Скільки сліз проливають вони дивлячись на тебе", "вогонь справжнісінький", "Боги, це червоний! Як же я сумувала за цим кольором", "Ой, а мені дуже подобається", "Стоп це хто?", "Червоний або малиновий..? Ось в чому питання", "Ну, блін, бомбезно ж!!! Як живий вогник, Бадьорий, красивий і зухвалий", - пишуть люди.

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