Дружина відомого українського співака Віктора Павлика показала свій вуличний стиль, при цьому здивувавши вибором одягу
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 26-річна дівчина показала себе під час прогулянки і звернулася до своїх підписників.
Зараз Репяхова, яка працює концертним директором свого 55-річного чоловіка, чекає появи на світ свого первістка. Дівчина завжди любила ділитися найдрібнішими подробицями свого особистого життя в Instagram, і регулярно публікує в соцмережі нові пости, показуючи прогрес своєї вагітності.
Цього разу Катя поділилася знімком зі своєї прогулянки Києвом. На кадрах вона йде по вулиці в картатому пальто, білій сорочці, джинсах і кросівках з зеленими шнурками. При цьому, її одяг виявилася настільки мішкуватою, що майже повністю приховала зовсім немаленький живіт майбутньої мами.
"А давайте влаштуємо перекличку, хто з якого міста?) Або хто, де народився і де живе зараз. Цікаво, яке місто буде самим незвичайним і найдальшим від Києва", - звернулася до своїх передплатників Катерина.
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Люди тут же почали писати, звідки вони.
Раніше ми писали, що Репяхова поділилася рідкісним фото зі своїм батьком і розповіла про їхні стосунки.
"Не спілкуюся. Він психологічно неврівноважена людина", - заявила вона.
Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика похвалилася святковими розвагами з чоловіком: "просто космос".
Як повідомляла Politeka, Павлик похвалився, за чий рахунок катається по закордонах з вагітною дружиною: "Грубо кажучи...".
Також Politeka писала, що вагітна дружина Віктора Павлика не спілкується з батьком, з'ясувалася причина: рідкісні фото.