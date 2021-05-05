Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової вирішила показати українцям свій співочий талант

Не так давно 16-річна Маша Полякова почала розкручувати власний гурт, який вона створила з друзями. Поки колектив грає тільки для себе, проте, судячи з усього, хлопці всерйоз планують просувати свою музику. Можливо, дівчина навіть зможе повторити успіх своєї мами.

Як повідомляє Politeka.net, у новому відео на своїй сторінці в Instagram Маша поділилася фрагментом їх репетиції.

На кадрах хлопці грають на гітарах і ударних, а сама Полякова-молодша виступає в ролі вокалістки. Ролик вийшов зовсім коротким, проте, глядачі можуть спробувати оцінити спів дівчини.

Маша на кадрах виконує всього пару рядків з пісні, стоячи перед мікрофоном.

"Відео з ріпи", - підписала кадри дівчина.

Її підписники тут же відреагували на цей пост.

"Мда...", "Красиво", "Маша клас ти супер", "Афігезно гітара барабани ващщщееее ульотно хлопці!!! Слова повної пісні де??? Машуня до кінця давай", "Маша, ти супер", "клас. Продовжуйте допрацьовувати трек!",- пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Маша показала себе на прогулянці зі своїм бойфрендом. Дівчина навіть засвітила момент їх поцілунку. Втім, вона прикрила їхні обличчя мобільним телефоном, щоб не показувати інтернет-користувачам занадто багато чого.

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