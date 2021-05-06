У мережі гримить скандал з приводу "нескладних відносин" між співачкою Ані Лорак і продюсером Костянтином Меладзе

Нагадаємо, нещодавно 42-річна артистка приголомшила визнанням про негідну поведінку 57-річного продюсера. Про це зірка повідомила в програмі "Доля людини".

Як відомо, Лорак стала підопічною Меладзе в 2007 році. Випустивши спільну пісню з його братом Валерієм, співпраця тривала недовго. Через роки Кароліна заявила, що Костянтин проявляв до неї наполегливу увагу та нібито робив непристойні пропозиції в обмін на співпрацю. За словами співачки, вона чемно відмовилася, після чого продюсер заблокував її в телефоні.

Слідом за Лорак "брудну" правду про продюсера видала ще одна співачка Оля Полякова. А ось екс - "ВІА Гра" Надія Мейхер, коментуючи цей харассмент (вчинки, які зачіпають, лякають або принижують людину), спростувала заяви своїх колег. За її словами, домагання від Меладзе-це за межею розуміння, адже його ім'я не може стояти поруч з подібними звинуваченнями.

Як би там не було, але після піднятого галасу Лорак раптово пішла на зворотну. Під час одного зі світських заходів вона заявила журналістам, що її слова щодо Меладзе не так зрозуміли, передає 360tv.

Лорак відзначила, що їй "просто не підійшли умови співпраці з Костею".

"А журналісти, як завжди, перекрутили, почули те, чого немає. Ми з Костею давно дружимо і чудово спілкуємося», - заявила Лорак.

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