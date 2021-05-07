Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі захопила готичним образом

Стиль Анджеліни Джолі двадцять років тому і зараз помітно відрізняється. Якщо раніше актриса носила в основному шкіру і чорне, малювала собі пекучо-чорні брови і епатувала громадськість своєю поведінкою і неоднозначними заявами, то сьогодні ж актриса є матір'ю шести дітей, трьох з яких виховує самостійно, в одязі вона віддає перевагу лаконічним образам, а в макіяжі – натуральним відтінкам.

І хоча "Готична фаза" Анджеліни Джолі - коли у неї було чорне волосся і вона носила тільки сукні а-ля Мортісія Аддамс - давно пройшла, зрідка вона все повертається до такого стилю. Правда, коли для цього є особливий привід.

І образ актриси, який з'явився на її фан-сторінці в Instagram, саме той випадок. У новому пості опублікували фото актриси в довгій чорній сукні з блискітками і з довгими рукавами від Atelier Versace.

Схоже, актриса була натхненна своєю роллю лиходійки у фільмі "Малефісента", і обрала таке вбрання, щоб відтворити стиль картини. У такому вигляді в супроводі Бреда Пітта Анджеліни Джолі з'явилася на показі фільму в Лондоні, в Кенсінгтонському палаці, який відбувся ще в 2014 році.

Таким чином Джолі буквально закохала в себе публіку. Ймовірно, тому образ вирішили знову показати в мережі. Шанувальники зірки просто в захваті.

"Яка ж красива», «красуня, люблю тебе», «Вау, яка красива», «ви приголомшливо виглядаєте», «Божественна і чарівна», «ти божество», "Ти просто вогонь", - пишуть в коментарях.

У той же час хтось помітив зміни у фігурі зірки, стривожившись її ппохудением.

"Вона дуже схудла. Це не так красиво» як раніше", - пишуть в мережі.

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