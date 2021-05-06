Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко, яка набрала за свята зрадницькі кг, придумала спосіб, як їх позбутися

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала серію свіжих "сторіз" в Instagram, подавши хороший приклад.

Дівчина вирішила влаштувати своєму організму струс, заодно долучивши до цієї справи й своїх студентів.

Так, хореограф показала кілька нескладних рухів, які потрібно повторювати під динамічну музику. Основний акцент впав на ноги.

"Потанцювали зі студентами. Розтрясли пасочки разом 😂", - підписала вона кадри.

У наступних "сторіз" Олена похвалилася успіхами підопічних, які повторювали за нею, вказавши на деякі помилки.

До цього Шоптенко сама зізналася, що поправилася за травневі.

"Після енної кількості з'їдених пасочок, селфі тепер тільки впівоберта і зі шторкою 😅", - повідомила вона в Instagram, показавши своє фото.

"Не наговорюйте! Ви в прекрасній формі і просто прекрасні!🔥 "; "Альона, Вам не загрожують, абсолютно, ніякі пасочки👌 👍 🌞"; "світле і тепле! У будь-якому разі прекрасна! ❤ ️ Вірю, що пасочки були смачні) ❤️на здоров'я! ) "; "Дві паски це багато? П'ять пасок це дурниця - а хто там ховається за шторкою? Прекрасна як завжди)", - відреагували користувачі.

Раніше ми розповідали, що Шоптенко влаштувала фотосесію на сходах, демонструючи різні весняні образи. Перший лук - вільні джинси та сорочка, другий - джинсова спідниця з білою футболкою, а також чорний піджак. І третій образ - модний тренч, доповнений чорними окулярами та туфлями-човниками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з " Танців з зірками "після серії невдач на кухні показала, чим балує сина:"спроба №3 виявилася успішною".