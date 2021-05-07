Колишня українська гімнастка Лілія Подкопаєва викликала фурор новим фото

Як відомо, 42-річна Лілія покинула Україну в 2017 році, переїхавши до США. До цього вона вже 20 років працювала в Америці, де у неї були довгострокові контакти. Тепер екс-спортменка живе на дві країни, а місто Атланта називає "золотим" і "улюбленим". Адже саме тут близько трьох років тому познайомилася зі своїм третім чоловіком Ігорем Дубінським, якому нещодавно народила доньку, зважившись на пізню вагітність. Також вона виховує прийомного сина та ще одну дочку від попереднього шлюбу.

На свіжому фото, яким Подкопаєва поділилася в своєму мікроблозі в Instagram, постала в розкішному образі, передає Politeka.net.

Так, легенда спорту постала в червоному брючному костюмі й чорному мереживному бюстьє. Лілія стояла перед гримувальним столиком, уклавши волосся на одне плече та зухвало подивившись у камеру.

В підписі гімнастка видала своє життєве кредо: "Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй".

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі відзначили, що Подкопаєва змінилася зовні після переїзду до США.

"Така красива❤🌹, така ніжна і природна❤💎"

"Прекрасний образ🔥"

"Спасибі за щирість!🙌 Так мало справжнього залишилося в нашому світі… "

"Обличчя змінилося..."

"Яка витонченість і вогонь в очах. Українська гордість 👏. ❤️❤️❤️ Have a nice day 😊"

"Улюблена Лілечка❤️. Привіт з України🙌"

Раніше ми розповідали, Лілія запаморочила голову відвертим фото в сорочці й без штанів. Спортсменка сиділа в кріслі, підібравши одну ногу. Публіка охрестила кадр "дуже ніжним".

Нагадаємо, що Подкопаєва зізналася Єфросиніній, як вдало вискочила заміж за бізнесмена в США: "мені не 18 років..."

Як повідомляла Politeka, Подкопаєва, яка виїхала з України, поділилася важливою подією, Нікітюк не стрималася: "і як?"

Також Politeka писала, що Лілія Подкопаєва, яка залишила Україну, нагадала про себе ефектним фото без штанів: "любов передається поглядом"