Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча, яка нещодавно повідомила, що вагітна втретє, поділилася кадрами відпочинку

Зараз Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим, молодшим сином Іваном і друзями знаходиться в Туреччині. Кадрами відпочинку телеведуча активно ділиться на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Схоже, з самого ранку Катя вирушила на морську прогулянку на яхті. Там вона зняла коротке відео. "Вітряний ранок", - коротко підписала кадри телеведуча.

Осадча проводить час на відпочинку пізнавально і активно. Одним зі своїх відкриттів вона поділилася з шанувальниками.

"Тепер я точно знаю, що продовжує час - активний відпочинок :) якщо будете поруч з Даламаном, обов'язково відвідайте античне місто Каунос, 1500 років до н.е, неймовірно...", - написала телеведуча.

Відзначимо, місце може порадувати не тільки рукотворними пам'ятниками, а й природою. Так, телеведуча зазначила, що їй вдалося побачити і черепах.

Осадча вирушила на екскурсію в легкій сорочці і шортах, доповнивши літній образ капелюшком і сонцезахисними окулярами.

Зазначимо, пост Осадчої не залишив байдужою і співачку Джамалу. Вона відреагувала на нього "лайком".

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