Колишній чоловік співачки Ані Лорак знову вільний Мурат Налчаджіоглу
Схоже, що роман 43-річного турецького бізнесмена і 27-річної візажистки з Києва Лілії завершився.
Мурат Налчаджіоглу близько року зустрічався з симпатичною молодою дівчиною Лілія не приховувала стосунки з колишнім чоловіком Ані Лорак, на своїй сторінці в Instagram вона публікувала спільні фотографії та відео.
Однак на сьогоднішній час в Instagram лілії не залишилося жодної спільної публікації з Муратом. Немає ні фото з подорожі на батьківщину бізнесмена-в Туреччину, ні з поїздки в теплі краї.
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Зараз на сторінці лілії в Instagram виключно особисті знімки. Дівчина демонструє, що продовжує насолоджуватися життям. Зокрема, вона публікує кадри з курорту, де схоже відпочиває з подругами, передає Politeka.net.
"Новий склад ВІА Гра", - підписала вона один зі знімків.
Цікаво, що Лорак зараз якраз теж відпочиває на курорті, і хвалиться підтягнутою фігурою в купальнику.
Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак) і Лілія ніби змагаються, хто виглядає краще.
Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак і Мурат танцювали і обіймалися на вечірці у Філіпа під пісню «Я люблю тебе до сліз». Після цього соцмережі буквально вибухнули заявами про возз'єднання Лорак з екс-чоловіком.
На тлі подібних заяв у Лілії запитали про розставання з Муратом.
"Вища межа мудрості - в мовчанні", - відповіла дівчина.
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