Колишній чоловік співачки Ані Лорак знову вільний Мурат Налчаджіоглу

Схоже, що роман 43-річного турецького бізнесмена і 27-річної візажистки з Києва Лілії завершився.

Мурат Налчаджіоглу близько року зустрічався з симпатичною молодою дівчиною Лілія не приховувала стосунки з колишнім чоловіком Ані Лорак, на своїй сторінці в Instagram вона публікувала спільні фотографії та відео.

Однак на сьогоднішній час в Instagram лілії не залишилося жодної спільної публікації з Муратом. Немає ні фото з подорожі на батьківщину бізнесмена-в Туреччину, ні з поїздки в теплі краї.

Зараз на сторінці лілії в Instagram виключно особисті знімки. Дівчина демонструє, що продовжує насолоджуватися життям. Зокрема, вона публікує кадри з курорту, де схоже відпочиває з подругами, передає Politeka.net.

"Новий склад ВІА Гра", - підписала вона один зі знімків.

Цікаво, що Лорак зараз якраз теж відпочиває на курорті, і хвалиться підтягнутою фігурою в купальнику.

Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак) і Лілія ніби змагаються, хто виглядає краще.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак і Мурат танцювали і обіймалися на вечірці у Філіпа під пісню «Я люблю тебе до сліз». Після цього соцмережі буквально вибухнули заявами про возз'єднання Лорак з екс-чоловіком.

На тлі подібних заяв у Лілії запитали про розставання з Муратом.

"Вища межа мудрості - в мовчанні", - відповіла дівчина.

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