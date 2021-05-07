Настя і її мама дуже схожі

Популярна співачка Настя Каменських разом з мамою покрасувалася стильними образами на святі

Своє 34-річчя зірка відсвяткувала в колі сім'ї, кадри зі свята з'явилися і на фан-акаунтах, а також моменти, які були лише в сторісах. Як можна помітити, співачка вирішила зустріти день народження в образі мексиканської художниці, скопіювавши її традиційний лук.

Але навіть перетворившись на копію Фріди Кало зірка була дуже схожа на свою світловолосу маму, яку шанувальники просто обожнюють за її позитив, приємні коментарі і милі бесіди в сторі.

Наприклад, одного разу Лідія уточнила, що підтримує рішення пари вести здоровий спосіб життя і іноді готує для дочки і зятя корисні і смачні страви.

"Вмію готувати правильні котлетки і роблю це для Насті і Льоші, іноді вони навіть про це не здогадуються. Коли вони були в Мексиці, я знала, коли прилетять. Думаю-а приготую їм котлетки. Вони приїдуть, будуть голодні. Я люблю їх. Це ж мої діти", - розповідала мама Насті.

Як видно, обидві добре провели час на сімейному святі, захоплюючи зовнішнім виглядом.

Каменських і правда була схожа на актрису. Оригінальний макіяж підкреслив її природну красу, зробивши схожою на мексиканку, а прозоре плаття додало образу пікантності.

Шанувальники Каменських не залишили її без компліментів.

"Неймовірно красива», «Ой, я подумала Сальма Хайек)», «моно брову-це сильно", " Образ вогонь)) Фріда з Вас чудова вийшла. Ноооо, на цих фото ви дуууже на Сальму Хайек схожі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і ТОПі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".

Як повідомляла Politeka, Каменських, зібравши сім'ю за столом, приголомшила перевтіленням: "ми, звичайно, Поїхали з Мексики, але...".

Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".