Зірка серіалу " Свати» Тетяна Кравченко захопила новим фото

Відома російська актриса, уродженка Донецька Тетяна Кравченко давно грала в кіно і театрі, проте широка популярність прийшла до неї завдяки ролі «Валюхи» в серіалі «Свати». Образ на стільки припав до душі глядачам, що актрисі стали присвячувати цілі фан-сторінки. І не дивлячись на те, що вихід нового сезону серіалу відкладають не перший рік, шанувальники регулярно згадують актрису, публікуючи її фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, в одній з нових публікацій з'явилося фото Кравченко, на якому вона відображена в домашній обстановці на тлі прочиненої шафи.

Тетяна Кравченко позує з легким макіяжем на обличчі, головною прикрасою якого служить легка посмішка.

Користувачі Мережі захоплюються улюбленою актрисою. І звичайно ж нове фото розбурхало шанувальників серіалу, викликавши опитування про його продовження. Всі буквально завмерли в очікуванні нового сезону.

"Жінка-душа, жінка-Надія«," Танечка! Ви наша улюблена "Валюха"! І це залишиться назавжди! Ви така класна, здоров'я вам, успіхів і довгого творчого життя! Обожнюю Вас" «" ви просто принадність«,» як би мені навчитися вашому оптимізму«,» швидше б нові Свати«,» Прекрасна, розкішна, талановита, геніальна і всіма улюблена«, " жінка-свято. Чекаємо продовження Сватів. Здоров'я вам, успіхів у житті і творчості. Довго ще нас радувати, вашими ролями", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше відома російська актриса Олеся Железняк, яка зіграла в серіалі «Свати» роль дружини Мітяя Ларису Буханкіну, розповіла, що навіть знімальна команда не може точно сказати, коли вийде сьомий сезон серіалу. Вони сподіваються, що це відбудеться до зими 2021 року.

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