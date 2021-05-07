Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко показала, як здійснилася її мрія

12 квітня співачка відсвяткувала своє 40-річчя. У новому пості вона розповіла, які бажання загадала, і показала, що вже здійснилося.

"Які три бажання я загадала на свої 40? Здоров'я моїй родині, відсвяткувати ювілей на сцені і бути королевою зі своїми принцесами на обкладинці», - написала артистка.

Так, Тоня Матвієнко дійсно опинилася на обкладинці журналу зі своїми дочками – Уляною і Ніною.

Співачка позувала в розкішній сукні смарагдового кольору з відкритими плечима. З боків у неї розмістилися дочки-красуні.

Знімок викликав справжній фурор.

"Казкові", "Які гарнючі, немає слів", "Вау, красуні", "які чарівні", "Тоня, ти найкраща", "прекрасне фото. Дівчатка, ви чудові", "красива сім'я", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися в 2017 році, цьому передував тривалий роман. Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу «Голос країни», причому, за словами співака, спочатку молода співачка йому не сподобалася, адже вона зайшла в студії, не привітавшись.

Однак згодом вони познайомилися ближче і обидва зрозуміли, що між ними виникли почуття. На той момент Мірзоян був одружений, і виховував з дружиною двох синів.

Що стосується Тоні Матвієнко, то у неї була дочка від попередніх стосунків - Уляна. А в січні 2016 року співачка народила другу дочку – Ніну, від Мірзояна, з яким була в цивільному шлюбі.

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