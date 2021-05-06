Відома українська співачка Анастасія Приходько вразила українців своєю незмінною з роками зовнішністю

Не так давно зірка, що свого часу представляла на «Євробаченні» Росію, народила третю дитину. Співачка до останнього не розповідала про свою вагітність, проте встигла засвітити кругленький животик під час участі в шоу «Маска».

Нещодавно артистка також відсвяткувала свій 34-й день народження. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram вирішили порівняти те, як вона виглядає зараз, з її ж знімком майже 10-річної давності. Там опублікували колаж з двома фотографіями співачки.

На першій молода Приходько позує в червоній майці, з довгим волоссям і темним макіяжем очей. На другому фото співачка постала в червоній косусі і з коротким волоссям, проте її макіяж залишився майже таким же. Варто відзначити, що на фото зірка виглядає практично незмінною за минулі роки.

"Анастасія Приходько 9 років тому і зараз. Друзі, що скажете-артистка змінилася?",- йдеться у підписі до знімків.

Українці тут же почали обговорювати це питання в коментарях.

"З кожним роком прекрасна по-своєму", "не змінилася", "ніколи ця особа не подобалася", "грубувата", "раніше була краще", "не варто було волосся обрізати", "змінилася, з'явилася обручка", - пишуть люди.

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