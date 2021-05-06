Четвертого травня стало відомо про смерть британського поп-співака, який був протеже Мадонни
Мадонна повідомила про смерть близької людини у своєму Твіттері, передає Politeka.net. Причиною смерті став рак кісткового мозку.
На 60-му році життя помер гідний британський поп-співак, автор пісень і модель Нік Кеймен, який був протеже та близьким другом Мадонни. До слова, ходили чутки, що зірки крутили роман, але артистка все заперечувала.
Також відомо, що Нік Кеймен брав участь у рекламі джинсів Levi's.
Крім Мадонни про смерть артиста розповів співак Бой Джордж.
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Зазначимо, Айвор Невілл Кеймен народився 15 квітня 1962 року в Ессексі. У 1984 році він дебютував в якості моделі на обкладинці The Face. Пізніше артист знявся в рекламі Levi's, де роздягався. Реклама викликала захват, а продажі штанів злетіли.
У 1986 році Нік Кеймен випустив першу пісню, яка посіла п'яту сходинку національного чарту. У цьому ж році співак випустив дебютний альбом, в якому Мадонна і як бек-вокалістка. Доклалася вона і до другої платівки протеже.
Пісні Ніка звучать у фільмі "Дорога, я зменшив дітей", в шоу "Телефон поліції - 110" і "Вершина популярності", та інших.
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