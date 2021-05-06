Четвертого травня стало відомо про смерть британського поп-співака, який був протеже Мадонни

Мадонна повідомила про смерть близької людини у своєму Твіттері, передає Politeka.net. Причиною смерті став рак кісткового мозку.

На 60-му році життя помер гідний британський поп-співак, автор пісень і модель Нік Кеймен, який був протеже та близьким другом Мадонни. До слова, ходили чутки, що зірки крутили роман, але артистка все заперечувала.

Також відомо, що Нік Кеймен брав участь у рекламі джинсів Levi's.

Крім Мадонни про смерть артиста розповів співак Бой Джордж.

Зазначимо, Айвор Невілл Кеймен народився 15 квітня 1962 року в Ессексі. У 1984 році він дебютував в якості моделі на обкладинці The Face. Пізніше артист знявся в рекламі Levi's, де роздягався. Реклама викликала захват, а продажі штанів злетіли.

У 1986 році Нік Кеймен випустив першу пісню, яка посіла п'яту сходинку національного чарту. У цьому ж році співак випустив дебютний альбом, в якому Мадонна і як бек-вокалістка. Доклалася вона і до другої платівки протеже.

Пісні Ніка звучать у фільмі "Дорога, я зменшив дітей", в шоу "Телефон поліції - 110" і "Вершина популярності", та інших.

It breaks my heart to know you are gone. You were always such a kind sweet human and you suffered too much. Hope you are happier wherever you are Nick Kamen. 🙏🏼 pic.twitter.com/Cfk8vkM1Je — Madonna (@Madonna) May 5, 2021

Нагадаємо, 13 квітня з життя пішов зірка ВІА «Пісняри» Леонід Борткевич.

Подруга Антоніна Саврасова-Абрамова розповіла, що останнім часом артист багато пив.

Крім того, артист боровся з цукровим діабетом. Йому був 71 рік.

Нагадавши, померла легендарна радянська актриса і режисер.

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