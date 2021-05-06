Супермодель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі за принципом золотого перетину, приміряла образ фатальної красуні

Цього разу Белла Хадід вирішила поділитися яскравою серією фото, на яких постала в неймовірному образі світської левиці. У чорній силуетній сукні з великими вирізами на талії і стегнах супермодель змогла підкреслити свої «кращі сторони».

До того ж, дизайн вбрання з великими каменями, незвичайна нова зачіска і масивні прикраси, що контрастують з самим нарядом, вдало завершили вечірній лук Хадід. Шанувальники звернули увагу на стрункість моделі, яка продовжує обмежувати себе заради вдалого вигляду.

"Ось так зустрічали в понеділок 2 дні тому. Я просто запізнилася :).... це завжди честь, не можу дочекатися наступного разу ... :) "»- туманно пояснила зірка.

Шанувальники відповіли:

"Барбі BB; найкрасивіший 😍; Не для романтики; це урожай зібрався; яка чудова дівчина, здатна закохати будь-кого; мені здається, Ви Белла покращали; це небезпечно, бути такою прекрасною; вона така красива; Люблю вас; Королева 😍».

Зараз модель дотримується золотої середини в нормі своєї ваги, тому знову стала акцентувати увагу на фігурі, виставляти напоказ своє декольте і експериментувати з луками. З яскравим макіяжем, що виводить очі в центр уваги, в масивних прикрасах з намистом і плаття з декольте Белла стала схожа на справжню диву.

Як правило, Хадід не любить екстраординарні луки, але такі наряди в кокетливому стилі їй дуже йдуть. Сама модель витончено повернулася до камери, показуючи зону декольте під пікантним кутом, через що її форми здаються більше.

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