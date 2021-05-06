Українська співачка SLAVIA відверто розповіла про те, як ставиться до змін у своєму житті
Нещодавно стало відомо, що Ярослава Хома (справжнє ім'я співачки) розлучається зі своїм чоловіком, співаком Дзідзьо після 20 років стосунків. У новому пості на своїй сторінці в Instagram артистка висловилася про те, як сприймає зміни у своєму житті. Про це пише Politeka.net.
Так, за словами SLAVIA, зміни приносять в життя нові можливості.
"Травневі свята закінчилися. Повертаюся додому, у соцмережі, в робочий графік...Фото символічний. Коли вітер змін відкриває нові двері-з'являється море можливостей...Дякую кожному за теплі слова підтримки! Обіймаю серцем", - написала співачка.
На фото Ярослава позує на тлі моря і неба поруч з відкритими дверима. Вітер розвіває волосся знаменитості, яка притримує їх руками.
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Шанувальники зірки тут же почали коментувати її пост.
"Бережи себе і своє серце", "зі святами! Тепла в серці", "як дівчинка, неперевершена", "Так по-морському", "красива символіка", "ви супер! Так тримати", "бажаю вам успіхів", "гармонії вам і добра!", "Ви будете класною співачкою. Треба щоб жінки піднімалися в кар'єрі та особистому житті", - пишуть люди.
Відзначимо, що Дзідзьо і Ярослава розкрили, що вже давно прийняли рішення розлучитися і майже рік не живуть разом. Зараз подружжя перебуває в процесі розлучення, проте його точну дату вони не називали.
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