Колишня дружина Позитиву з "Время и стекло", дизайнер Анна Андрійчук показала жіночний образ, заінтригувавши своїм задумливим настроєм
Анна, яка нещодавно з'явилася в реаліті-шоу своєї кращої подруги Насті Каменських, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У ньому дизайнер вирішила показати романтичний і трохи мрійливий лук. Так, Андрійчук позувала в облягаючій сукні з декольте і квітковим принтом. Її образ доповнювали вільний чорний піджак, капелюх з великими полями і чокер з хрестом на шиї.
На фото Анна задумливо дивилася вгору із загадковою посмішкою.
"Як думаєте, про що я думаю?", - поцікавилася Андрійчук у своїх підписників.
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У коментарях до її посту відзначилися Каменських, яка залишила милий смайлик, і Даша Астаф'єва, яка написала: "Мій кіт".
Передплатники Анни також активно коментують її пост.
"Яка все-таки класна і дуже красива у Насті подружка", "про те, що життя змінюється в кращу сторону і все буде добре", "що життя прекрасне", "Про шоколадки", "Насолоджуюся, життя прекрасне", "про те що мене чекають великі зміни і перезавантаження пройшло успішно", "Боже, яка красива", - пишуть люди.
Нагадаємо, краща подруга Каменських зняла її з новонародженим на руках і щасливого Потапа: "Нам всім з тобою пощастило".
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