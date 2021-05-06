Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця "Холостяка-10", влаштувала ідеальний відпочинок на острові на заході сонця

Даша вирішила провести не просто відпочинок на травневі свята, вона вирушила на Сейшели, бажаючи відвідати якомога більше Островів. Тому заради зручності навіть вирішила жити на яхті. А ось під час відпочинку на узбережжі Ульянова встигає відзняти досить інтригуючі ролики.

Зокрема, в останній раз зірка вирішила поніжитися на заході біля узбережжя. Насолоджуючись теплими хвилями, дівчина стала на місток і підняла ногу. Демонструвати розтяжку і майстерність акробатики їй не вперше, адже вона професійна гімнастка.

"Я в своїй стихії 🙏 🏻 🔥 за кращий підпис до відео завтра комусь скину грошовий приз на карту ️ ️ по поїхали👇 🏼", - вирішила підняти активність до своїх фото і відео зірка.

"коли в новій компанії ще не знають,що ти гімнастка)) як же красиво👏 😍 молодець; дивись кого ти втратив🙌 🔥; 😍 шикарна; вогняна богиня! 🔥 😍 ; Кайф😍 🔥; хтось знає назву пісні ?🔥; Побачення з сонцем🔥; Мільйон з 10 😍🔥🙌; Важливо бути щасливою, а не коштувати ілюзію щастя 🔥; Даш 😍це відвал всього 🔥».

Відзначимо, в уелом, Даша Ульянова не так давно вирушила на Сейшельські острови. Красуня активно відпочиває у відпустці, ділячись цікавими фото в соціальній мережі Instagram.

Раніше також Даша опублікувала фото, де показала свого нового "друга" - черепаху. Красуня сиділа поруч на колінах в прозорій сукні, збираючись поцілувати тварину. На другому і третьому фото черепаха вже позувала сама. Ульянова розповіла про цю дивовижну істоту в публікації.

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