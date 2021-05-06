Відома співачка Світлана Лобода показала яскраве фото з молодшою донькою Тільдою

Як передає Politeka.net, 38-річна артистка народила другу дочку в травні 2018 року. Лобода досі приховує, хто став батьком її доньки. Крім цього, вона не поспішає світити обличчя крихітки. На всіх спільних фото Лобода показує дівчинку зі спини.

Свіжий кадр став винятком, правда, обличчя Тільди шанувальники так і не змогли побачити. Лобода поділилася яскравим знімком з відпочинку. Вона обіймала дитину, а та дивилася в кадр. Обличчя дівчинки було закрите сонцезахисними окулярами.

"Як же добре в травні в Дубаї", - підписала фото зірка.

У коментарях фанати залишили масу захоплених відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Тільки й знають що відпочивати, бідні, запрацювалися, з шахти вилізли", "яка ви хороша мати", "Ось це так! Яка Тілька велика вже! Скоро 3 рочки пупсу", "Росте мамина модниця. Скоро всі мамині підбори і сукні підуть на мірку», «щасливого відпочинку Вам і вашій родині», «це що за солоденька булочка», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Лобода показала модний лук зі зйомок вокального шоу. На ній був білий брючний костюм з білосніжною блузою.

Нагадаємо, що Лобода зворушила знімком зі старшою донькою, фанатам здалося мало: «хочеться частіше бачити Тілечку...».

Як повідомляла Politeka, у Мережу злили особняк Лободи під Києвом, як він виглядає зсередини і скільки коштує: "430 квадратних метрів обійшлися в...".

Крім того Politeka писала, що 38-річна Лобода в золотому боді і ботфортах влаштувала дикі танці на сцені: красномовні кадри.