У США пішов з життя актор, який прославився своєю роллю в Бондіані

Відомий актор Френк МакРей помер у віці 77 років. Співчуття у зв'язку з його смертю були опубліковані на офіційному акаунті фільмів про Джеймса Бонда в Твіттері.

77-річний актор пішов з життя ще 29 квітня, проте інформація про це з'явилася тільки зараз. Причиною його смерті став серцевий напад.

МакРей завоював визнання як актор після зйомок у 16-му фільмі про Джеймса Бонда "Ліцензія на вбивство". У ньому він виконав роль Шаркі.

"Ми були засмучені дізнатися про смерть Френка МакРея, який зіграв Шаркі у фільмі Ліцензія на вбивство. Наші думки з його сім'єю і друзями", - написали в акаунті Бондіани.

Варто відзначити, що Френк МакРей починав свою кар'єру як професійний футболіст, проте пізніше вирішив присвятити себе кіно. Всього за своє життя він знявся в 66 фільмах.

Раніше стало відомо, що 29 квітня на 103 році життя померла вдова легендарного актора Кірка Дугласа і мачуха актора Майкла Дугласа - продюсер і актриса Енн Дуглас (Байднес).

Дуглас померла в будинку на Беверлі-Хіллз, де вона довгий час жила з легендарним актором і 66-річним чоловіком, повідомила її сім'я.

Нагадаємо, зупинилося серце знаменитого актора, колеги розкрили деталі: "до останнього продовжував виходити на сцену".

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