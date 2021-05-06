Олександр Еллерт видав несподівану правду про домашні звички "холостячки" Ксенії Мішиної

Не так давно в мережі пішли чутки про те, що пара, що утворилася на проекті «Холостячка», розпалася. Вся справа в тому, що закохані на якийсь час перестали ділитися в мережі спільними кадрами, а Мішина навіть видалила зі своєї сторінки пости, в яких зізнавалася Еллерту в своїх почуттях.

Однак, якою б не була причина такої зміни в поведінці закоханих, зараз все явно позаду, адже Ксенія і Олександр знову проводять час в компанії один одного. Як пише Politeka.net, на цей раз актриса поділилася в своєму Instagram сторіз кадрами, на яких вони з Еллертом разом дурять на зйомках.

Пара взяла участь у шоу "МастерШеф" і поділилася відео зі знімального майданчика. Ксенія і Олександр показали один одного у фірмових фартухах програми, не забуваючи при цьому подуріти.

"Батюшки! Бореться за що? За ось цю сковорідку", - вимовляє Еллерт за кадром, показуючи глядачам Мішину, а потім і саму сковорідку, за яку билися учасники програми.

У свою чергу, актриса висловила надію на те, що Еллерт зможе забрати приз додому. Вона поскаржилася на те, що у них вдома немає жодної сковорідки, а її обранець їх їй не купує.

"Тому що ти ними не користуєшся", - виправдався Еллерт.

"У сенсі? А вчора що я робила?",- обурилася Ксенія.

"Фарбувалася в неї", - тут же відповів її коханий.

Після цього актриса розвернулася і ображено пішла.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

Як повідомляла Politeka, Мішина з Еллертом після примирення рвонули на відпочинок з фіналістом "Холостячки" Рибаком.

Також Politeka писала, що Мішина показала, з яким настроєм прокидається поруч з Еллертом.