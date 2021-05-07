Відома українська співачка Наталія Могилевська вразила яскравим образом на вулицях великого міста
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 45-річна співачка опублікувала вельми оригінальний кадр. Артистка була одягнена в яскравий рожевий брючний костюм, під який вона одягла "невидиме" боді. Корсет бежевого кольору, який фактично зливався з кольором шкіри, привернув увагу шанувальників.
Блондинка була відображена в той момент, коли йшла по жвавій вулиці Києва повз машин. Обличчя Могилевська прикрила сонцезахисними окулярами. У пості артистка вирішила поговорити про особистий бренд.
"Про особистий бренд багато шумлять, особливо в Інстаграмі. Я будувала особистий бренд артиста, коли ще ніхто не чув про це, але в цілому інструменти залишилися колишніми, змінився формат. Кожен з нас унікальний і прекрасний. У кожного з нас є досвід і знання в тій чи іншій сфері, і ми можемо ділитися цим один з одним. Бути корисними!», - заявила Могилевська, додавши, що всім майбутнім артистам вже сьогодні потрібно будувати особистий бренд в соціальних мережах.
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У коментарях співачці залишили багато приємних відгуків.
"Краща леді 2021", "Наташа, я не перестаю тобою захоплюватися", "ну дуже сильно красива і шикарна", "Вау, що за шикарна модель на фото?", "Ну дуже шикарно виглядаєте. Барбі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що схудла Могилевська в довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "красуня з великої літери!".
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Крім того Politeka писала, що Могилевську не впізнали навіть найвідданіші шанувальники:"дуже змінилися".