Відома українська актриса Наталка Денисенко показала, що її розслабляє після напруженого робочого дня

Зірка серіалу "Кріпосна" вирішила показати шанувальникам фрагменти зі своїх робочих буднів, опублікувавши нові відео в сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Актриса показала себе на знімальному майданчику в кінці робочого дня. Спочатку Денисенко з'явилася в кадрі в халаті і гримі для свого кінообразу. На столі перед актрисою стояв борщ. У підписі до відео вона зізналася, що після напружених сцен їй допомагає тільки їжа.

"Після емоційних сцен мені завжди хочеться гарненько поїсти", - написала Денисенко.

Потім вона показала, як стиліст розчісує їй волосся.

"Ось воно: найприємніший момент моєї роботи", - задоволеним голосом вимовляє актриса на відео. Дії стиліста явно її розслаблюють.

Судячи з цих кадрів, зірка дійсно любить свою роботу і отримує від неї задоволення.

Раніше ми писали, що актриса показала себе без макіяжу і укладок.

"Їду на роботу - обличчя має бути просто чисте, манікюр-відповідний персонажу", - підписала відео з автомобіля актриса.

За словами актриси, їй дуже подобається образ її героїні Лариси з "кріпосної" з вагітним животиком.

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