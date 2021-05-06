Відома українська актриса Наталка Денисенко показала, що її розслабляє після напруженого робочого дня
Зірка серіалу "Кріпосна" вирішила показати шанувальникам фрагменти зі своїх робочих буднів, опублікувавши нові відео в сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.
Актриса показала себе на знімальному майданчику в кінці робочого дня. Спочатку Денисенко з'явилася в кадрі в халаті і гримі для свого кінообразу. На столі перед актрисою стояв борщ. У підписі до відео вона зізналася, що після напружених сцен їй допомагає тільки їжа.
"Після емоційних сцен мені завжди хочеться гарненько поїсти", - написала Денисенко.
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Потім вона показала, як стиліст розчісує їй волосся.
"Ось воно: найприємніший момент моєї роботи", - задоволеним голосом вимовляє актриса на відео. Дії стиліста явно її розслаблюють.
Судячи з цих кадрів, зірка дійсно любить свою роботу і отримує від неї задоволення.
Раніше ми писали, що актриса показала себе без макіяжу і укладок.
"Їду на роботу - обличчя має бути просто чисте, манікюр-відповідний персонажу", - підписала відео з автомобіля актриса.
За словами актриси, їй дуже подобається образ її героїні Лариси з "кріпосної" з вагітним животиком.
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