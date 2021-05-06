Солістка відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками» Юлія Саніна здивувала яскравим перевтіленням

Як передає Politeka.net, не так давно Юлія Саніна стала відокремлювати своє ім'я від The Hardkiss, в якому співає ось уже 10 років. Як зізнавалася артистка в одному з інтерв'ю, вона хоче, щоб Юлію Саніну знали як окрему особистість, саме тому все частіше світиться в проектах і інтерв'ю як звичайна жінка. Для цього їй доводиться знімати маску рок-діви, показуючи, яка вона в реальному житті.

Нещодавно Саніна стала обличчям одного з ювелірних брендів. Для реклами зірка знялася в двох радикально різних образах. Вона показала сміливе перевтілення зі звичайної жінки в рок-діву.

"Ваш вечір сьогодні 1 або 2?",- підписала фото Саніна.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Щось між 1 та 2", "Ваааау", "Мило", "Яка ж ти шикарна, Юль!! А вечір сьогодні-це дивитися на неймовірний захід у Львові, на висоті пташиного польоту, під ваші пісні", "Шикарна як завжди", "Вітаю з такою особливою колекцією! Мені що перший, що другий образ до душі", "яка ти офігенна", "Так органічно. Ви народжені рок-дівою", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss показала свій шарм в простому повсякденному образі:"не залізна".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss з помітним макіяжем і кільцем в носі показала характер: "найкрасивіша рок-діва країни!".

Крім того Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в обнімку з красенем-чоловіком привітала українців: сімейне фото.