Дружина Влада Ями з "Танців з зірками" Лілія поділилася з шанувальниками радісною новиною

Як передає Politeka.net, завдяки зірковому чоловіку Лілія теж стала впізнаваною в мережі. Вона часто з'являється в Instagram чоловіка, а на своїй сторінці має вже більше 40 тисяч підписників.

У себе в мережі Лілія опублікувала фото, зроблене на зйомках кулінарного шоу «Майстер шеф». Вона позувала в червоному халаті і виглядала дуже щасливою. Виявилося, що жінка стала учасницею популярного шоу.

"Давно мріяла потрапити на майданчик @masterchefstb. Адже готувати-моя пристрасть і віддушина. Прем'єра вже влітку. Хто з вас також любить "МастерШеф"?",- підписала фото Лілія.

Фото брюнетки вразило її зіркового чоловіка.

"Ну це ж вогонь", - написав він під постом.

Шанувальники не залишили Лілію без компліментів, написавши їй масу приємних відгуків.

"Круто, подивлюся обов'язково. Бачила твої сторіс-ти дуже апетитно готуєш", "красива", "пощастило Владу", "яка ж ви крута", "Ну, нічого собі! Вітаю вас", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма заговорив про свій вік. Він заявив, що дуже любить його і не може собі це пояснити.

Нагадаємо, що дружина Ями з "Танців з зірками" розкрила секрет їхнього сімейного щастя:"я теж людина і буває...".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною перетворили свій особняк в екзотичний сад, з'явилися фото:"тепер у нас джунглі".

Крім того Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" поділилася в мережі своїм улюбленим фото з чоловіком:"Н - ніжність".