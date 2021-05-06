Не кожен на таке зважиться

Відома українська ведуча новин Лідія Таран показала зважилася на незвичайні експерименти з їжею заради роботи

Зірка каналу "1+1" поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. У ньому вона показала, що в новому випуску кулінарної рубрики їй довелося спробувати вельми незвичне для українського обивателя блюдо: смажених черв'яків.

"Гості в студії різні бувають...моїх сьогодні довелося з'їсти. Власне, вже скоро черв'яків буде споживати вся Європа, їх визнали корисними і придатними до вживання! Так що чекаємо на прилавках магазинів. Ці мої смажені були...ну як чіпси підгорілі трохи. Але якщо нафарширувати ними вареники або зробити затірку до борщу...", - написала Таран.

Вона показала фото і Відео зі студії, на яких вона з гостями пробують екзотичне частування.

Ведуча також поцікавилася в українців, чи готові вони покуштувати комах.

Підписники Лідії бурхливо відреагували на її пост.

"Було дуже гидко дивитися на це", "Ой, напевно, мені потрібно бути дуже голодною, щоб їх з'їсти", "який жах, Ліда, невже ви їх їли?", "Смачні напевно!", "Боже сонечко як ви ето їли яке воно на смак?", "При такій ціні на масло і м'ясо скоро тільки етобто і будемо", - пишуть люди.

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