Дочка української комедійної актриси, зірки "Квартал 95" Олени Кравець показала, як відпочиває з новою подружкою

Як передає Politeka.net, 18-річна Марія вирушила разом з мамою до Туреччини. Там зірки "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" успішно поєднували роботу з відпочинком і розвагами. Марія ділилася з шанувальниками в Instagram кадрами з курорту, хвалячись не тільки видами, але і дозвіллям.

Цього разу дівчина опублікувала свій вечірній лук, який складався з чорних велосипедок і об'ємної курточки. Волосся Марія зібрала в тугий хвостик, а яскравий макіяж зробив її візуально старше своїх років.

Пізніше Маша засвітилася в компанії яскравої блондинки Лери Товстолес з "Жіночого кварталу". Дівчата сиділи разом на черговому концерті і з задоволенням позували на камеру. Судячи з усього, у Маші хороші стосунки з підопічними своєї мами.

"Сьогодні ми добре себе почуваємо", - підписала відео Марія.

Раніше ми писали, що Олена Кравець здивувала змінами в зовнішності. Як зізналася зірка, вона "психанула" і зробила коротку стрижку. Знімок Кравець в новому образі опублікували в Instagram "Кварталу 95". Більшості шанувальників новий образ зірки сподобався, але знайшлися і ті, хто розкритикував актрису.

Нагадаємо, що Олена Кравець кардинально змінила імідж після уходу з "Жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець зняла, як мама "відривається" з Кошовим і Ткачем в Туреччині: "від зорі до зорі".

Крім того Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" звернулася до чоловіка, показавши його небезпечне захоплення: "Мій головний пілот!".