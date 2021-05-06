Популярна співачка Віра Брежнєва вразила виглядом після скандальних заяв на адресу її чоловіка, продюсера і музиканта Костянтина Меладзе

Як передає Politeka.net, нещодавно навколо зоряного чоловіка спалахнув гучний скандал. Співачка Ані Лорак в одному з інтерв'ю натякнула, що Меладзе пропонував їй особисті стосунки взамін на просування по кар'єрних сходах. Пізніше українська співачка Оля Полякова теж заявила, що такі пропозиції від продюсера мали місце бути. Втім, інші співачки, які працювали з Меладзе, стали на його захист.

Віра Брежнєва заяви колег залишила без відповіді. Замість цього, через кілька днів опублікувала яскраві фото, вразивши заявою про свій внутрішній стан.

"Хороший день у мене сьогодні! Відчуваю себе просто✨і передаю промені тепла", - підписала фото артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Приймаю Ваші промені тепла через ваші пісні", "Кайфова така", "Я так вами пишаюся, хочу щоб у мене було стільки ж сил і сміливості бути собою!", "Хороший день у мене сьогодні! Хороший день, щоб стати вільною!", "Віра, ти промінчик", "Краса", "божественна краса, заворожує засліплює променями", - пишуть користувачі Мережі.

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