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Популярна співачка Надя Дорофєєва вразила яскравими кадрами біля океану

Як передає Politeka.net, артистка стала обличчям нової колекції спортивного бренду. З цієї нагоди вийшло відео з Дорофєєвою в головній ролі. Надя приміряла різні луки, демонструючи одяг на собі. Але увагу шанувальників привернули пейзажі, в які помістили зірку. Вона позувала біля океану, в полі серед червоних маків і в інших неймовірно красивих локаціях.

"Я закохана в нову колекцію Ocean Queen і щаслива бути її обличчям", - зізналася артистка.

На одному з кадрів Надя знімає з себе сукню в сітку, залишаючись в спортивному костюмі. Це не зупиняє зірку, щоб піти скупатися в океані. Вона сміливо прямує до води, не стримавши своїх бажань.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що відео вийшло дуже естетичним.

"Відео заспокоює, нереально красиво", "Боже, яка краса", "естетика", "Господи, як це красиво! Аааа", "Релакс на ніч від Наді", "а я закохана в вас, Надія Володимирівна", "твоя реклама, як окремий вид мистецтва!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Дорофєєву досить часто запрошують зніматися в рекламі топових брендів. Це не дивно, адже популярність молодої зірки стрімко зростає.

Нагадаємо, що Дорофєєва в халаті і тапках показала, як Дантес святкує перемогу в "Лізі сміху": "Задзвездився пацан".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в чоловічому одязі і без макіяжу показала нову себе, несподівані кадри:"Bad boy".

Крім того Politeka писала, що Дорофєєва з'явилася з "новою" зачіскою, дивуючи українців змінами:"Наді все пасує".