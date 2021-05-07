Відомий пародист і шоумен, чоловік російської співачки Алли Пугачової Максим Галкін показав, як проводить вільний час у себе вдома

Як передає Politeka.net, 44-річний шоумен і 72-річна Пугачова разом з двома дітьми живуть в розкішному замку, який знаходиться в селі Грязь. Будинок подружжя почало будувати ще в 2011 році. У ЗМІ писали, що Галкін витратив на будівництво близько 10 мільйонів доларів. Відомо, що площа замку становить близько 3000 квадратних метрів. Будинок зірок і величезна територія, засаджена деревами і квітами, часто світяться в сторіс у Галкіна.

Цього разу шоумен записав відео для своїх шанувальників, показавши, як прогулюється у себе у дворі. Галкін виглядав задоволеним, хоча його обличчя і "прикрашала" злегка посивіла щетина. Він пив каву і насолоджувався погодою.

"Який клас. Пташки співають, дощу немає, Сонце десь там на горизонті. Все, як в "Графі Нуліні" у Пушкіна: "Виходить пан на ганок, все відразу оглядає, його задоволене обличчя, приємною важливістю сяє", - зазначив Галкін.

Раніше ми писали, що Галкін віддався спогадам, показавши в Мережі, як виглядала його дочка Ліза сім років тому. Як відомо, першою з'явилася на світ Ліза, а через 10 хвилин її братик Гаррі.

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін приголомшив зовнішністю на дитячому фото: "точна копія...".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вразила зовнішністю в стильному образі на прогулянці:"хлопчаки, тримайтеся".

Крім того Politeka писала, що зовсім маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила своєю поведінкою: "Лізонька рано...".