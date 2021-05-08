Екс-тренеру "Голосу країни" Дану Балану, якому приписують роман з Тіною Кароль, влаштували цікаве бліц-опитування

42-річний молдавський артист-красень неохоче поширюється про особисте життя. Останнім часом Балан, якого ще кілька років тому називали секс-символом східної Європи, не дає однозначних відповідей, чи є у нього стосунки, і ухиляється від питань про зв'язок із Кароль. А це тільки ще більше породжує чутки.

Як передає Politeka.net, фанати Дана згадали його давнє інтерв'ю

"55 питань за 5 хвилин", в якому співак зізнався, чому розлучився з колишньою дівчиною, а також розповів, яку рису свого характеру вважає найогиднішою.

Зокрема, артист відповів, що з попередньою любов'ю у нього не склалося, так як було "не цікаво". При цьому далі спливло, що на момент запису інтерв'ю (а це був 2015-й рік) у нього були стосунки вже з іншою. Чому до своїх тодішніх 36 років він так і не одружився, Дан зізнався, зітхнувши: "Напевно, не вийшло...". До речі, роки йдуть, а співак досі неодружений.

На питання про те, що йому не подобається в самому собі, Балан відповів: "Спалахую дуже швидко". При цьому в інших людях його дратує нещирість.

Раніше ми розповідали, в Мережі розсекретили, з ким і де Дан провів Великдень. Його мама, відома молдавська співачка та ведуча, Людмила Балан опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram фото рідної бабусі співака - Олександри. Жінка повідомила, що відзначила світле свято в сімейному колі, зі своєю мамою, присвятивши їй у підписі вірш-молитву. Багато хто в коментарях припустили, що Дан теж зобов'язаний був там бути.

"Дан покинув Україну на деякий час..."; "У Вас мама навіть в похилому віці красива жінка"; "Дан напевно теж в Молдові"; "Ваша мама така красива😍Ви на неї схожі 😍";"❤️! Дан все ще в Румунії чи він повернувся в Молдову чи Україну? 🥰 "- "зрозуміло що в Молдові на Великдень приїхав", - обговорювали користувачі.

Нагадаємо, Дан Балан з карооким малюком на руках розбередив серця фанаток: "які ми солодкі".

Як повідомляла Politeka, Балан повеселився на зйомках відразу з декількома красунями: "Дан божеволіє зі своїми дамами".