Здавалося, що все вже в минулому, але ні

Популярна українська співачка, переможниця "Євробачення" Джамала повідомила сумну новину

37-річна артистка оприлюднила звернення на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Друзі, дуже важлива інформація для вас. Насправді я думала, що всі переноси і скасування концертів залишилися вже в минулому році, але ні. Дуже сумно вам повідомляти про те, що концерт в Києві, Харкові переноситься на осінь. Всі квитки дійсні. І ми обов'язково проведемо концерти-презентації альбомів, будемо обійматися, насолоджуватися музикою, танцювати", - сказала співачка.

Тим часом, поки немає можливості виступати на концертах, Джамала взяла участь у зйомках чергового сезону "Майстер-шеф". Співачка навіть показала кадри закулісся шоу. Також там були помічені Дмитро Коляденко-екс-чоловік Ірини Білик та Ілона Гвоздьова - тренер на шоу "Танці з зірками".

"Швидкий... Всього не розповім, але я вперше взяла участь в зйомках, та ще й на такому шоу. Дуже круто, я в захваті! Це я все до чого? Тепер ви знаєте, за кого вболівати. Я в команді собачників!"- зазначила артистка.

Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".

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