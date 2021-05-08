Обранець першої української "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав нову сварку з коханою
Не встигли шанувальники пари відійти від їх першої серйозної сварки, як Еллерт показав нові розбіжності. Зовсім недавно актриса відписалася від коханого в соцмережі, а також видалила зі своєї сторінки в Instagram пости, в яких зізнавалася йому в своїх почуттях. Крім того, парочка довгий час не з'являлася в "сторіз" у один одного, хоча раніше мало не кожен день записували спільні ролики.
Через деякий час пара помирилася, але дрібні розбіжності все ж виникають. Александ в нових сторіс показав, як не догодив Ксенії, коли фотографував її, передає Politeka.net.
"Так негарно! І, блін, засліплює мені півморди це світло», - обурилася Ксенія.
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"Що ще скажеш з приводу мого фотографування? Всі фотографії, які ви бачите в Інстаграме, це я її фоткав», - весело відповів Еллерт.
Однак позитивний настрій, схоже, Мішиної не передався.
"Так, звичайно. Всі фотографії, які ти фоткав, зараз побачите в сторіс», - різко сказав вона. "Кращий. Напишіть, що вони найкращі, молю вас", - відреагував Олександр.
"Мужики, наша головна місія в житті - сфоткати кохану правильно. Решта все-дрібниці", - резюмував Еллерт.
Інцидент стався, коли Еллерт прийшов до коханої на зйомки. Як відомо, вона знімається в новому багатосерійному фільмі, роботи над яким почалися в Хорватії, а зараз проходять у Києві.
Нагадаємо, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".
Як повідомляла Politeka, Еллерт на відпочинку не встояв перед спокусою, "забувши" про Ксенію Мішиної: несподівані кадри.
Також Politeka писала, що Мішина показала, з яким настроєм прокидається поруч з Еллертом.