Обранець першої української "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав нову сварку з коханою

Не встигли шанувальники пари відійти від їх першої серйозної сварки, як Еллерт показав нові розбіжності. Зовсім недавно актриса відписалася від коханого в соцмережі, а також видалила зі своєї сторінки в Instagram пости, в яких зізнавалася йому в своїх почуттях. Крім того, парочка довгий час не з'являлася в "сторіз" у один одного, хоча раніше мало не кожен день записували спільні ролики.

Через деякий час пара помирилася, але дрібні розбіжності все ж виникають. Александ в нових сторіс показав, як не догодив Ксенії, коли фотографував її, передає Politeka.net.

"Так негарно! І, блін, засліплює мені півморди це світло», - обурилася Ксенія.

"Що ще скажеш з приводу мого фотографування? Всі фотографії, які ви бачите в Інстаграме, це я її фоткав», - весело відповів Еллерт.

Однак позитивний настрій, схоже, Мішиної не передався.

"Так, звичайно. Всі фотографії, які ти фоткав, зараз побачите в сторіс», - різко сказав вона. "Кращий. Напишіть, що вони найкращі, молю вас", - відреагував Олександр.

"Мужики, наша головна місія в житті - сфоткати кохану правильно. Решта все-дрібниці", - резюмував Еллерт.

Інцидент стався, коли Еллерт прийшов до коханої на зйомки. Як відомо, вона знімається в новому багатосерійному фільмі, роботи над яким почалися в Хорватії, а зараз проходять у Києві.

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