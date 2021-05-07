Перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, як викрила свого обранця Олександра Еллерта

Нещодавно шанувальники пари запідозрили, що Олександр і Ксенія розбіглися. До такого висновку вони прийшли, побачивши, що закохані на якийсь час перестали ділитися в мережі спільними кадрами, а Мішина навіть видалила зі своєї сторінки пости, в яких зізнавалася Еллерту в своїх почуттях.

Однак через деякий час, Олександр і Ксенія стали знову з'являтися разом. Пара навіть взяла участь у шоу "МастерШеф". Як виявилося, це навіть допомогло Ксенії дізнатися Олександра з несподіваного боку. Про це вона розповіла у своєму мікроблозі в Instagram, опублікувавши спільне фото, передає Politeka.net.

"Виявляється, він круто готує! Довго приховував свої здібності, але @masterchefstb викрив... А все заради чого? Заради нової сковорідки. Для мене! Але тепер готувати буде він! І знову ж - для мене! Дівчатка, Ну скажіть же, що чоловік у фартусі - це прекрасно з усіх боків", - написала Ксенія.

Олександр не залишив такий пост коханої без уваги, прокоментувавши з властивим йому гумором.

"Ще я досконало володію додатком Glovo, теж, Для тебе💚», - написав Еллерт.

Раніше Мішина показала закулісся шоу.

"Батюшки! Бореться за що? За ось цю сковорідку", - вимовляє Еллерт за кадром, показуючи глядачам Мішину, а потім і саму сковорідку, за яку билися учасники програми.

У свою чергу, актриса висловила надію на те, що Еллерт зможе забрати приз додому. Вона поскаржилася на те, що у них вдома немає жодної сковорідки, а її обранець їх їй не купує.

"Тому що ти ними не користуєшся», - виправдався Еллерт.

"У сенсі? А вчора що я робила?",- обурилася Ксенія.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

Як повідомляла Politeka, Еллерт на відпочинку не встояв перед спокусою, "забувши" про Ксенію Мішиної: несподівані кадри.

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