Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, продемонструвала фігуру в купальнику

Модель стала відомою на весь світ завдяки шоу "Сімейство Кардашьян", повідомляє Politeka.net. Красуня зробила кілька пластичних операцій, і зараз виглядає просто ідеально.

Зірка вирішила продемонструвати у своєму Instagram, як тренується, щоб її тіло виглядало ще досконаліше.

Кім одягла чорний "дірявий" купальник з великими вирізами, через які проглядалися частини тіла.

Бізнесвумен похвалилася тим, що накачала під час занять спортом.

Крім красивої фігури, також привертали увагу волосся Кім - вона постала з довгими білими локонами, ймовірно, надівши перуку.

За вісім годин публікація зібрала понад три мільйона лайків і багато коментарів.

"Добре, тепер ти просто граєш з моїми емоціями", " ти перемогла. Ніхто не повинен публікувати такі фото залишок дня з поваги до цієї фотографії 🏆", " на належному рівні🙈 🙉 💋 🌟", "будьте терплячі по відношенню до своїх послідовників. ми тебе любимо! 🔥 ", "Фотошопили чи ні?", "Ти так добре виглядаєш😍 😍 😍", "Такої більше не знайти", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян стала вправлятися тільки після вагітності, за час якої набрала багато зайвих кілограмів. За словами тренера красуні, Кім встає о четвертій ранку, щоб позайматися в залі. Також зараз зірка стала стежити за своїм харчуванням.

Нагадаємо, що майже "Холостячка" Кім Кардашьян в міні-бікіні використовувала останній аргумент: "Поверни мене".

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