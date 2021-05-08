Відома українська співачка Міла Нітіч, яка брала участь у "Голос країни-11", розповіла, що у неї спільного з кіньми

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала знімок з конем.

"У коней відмінна пам'ять... Вони на все життя запам'ятовують як кривдника, так і кращого друга. Я-кінь (за східним календарем звичайно ж), і точно така ж волелюбна, і з хорошою пам'яттю. Але я завжди пам'ятаю добро, і вмію бути вдячною!",- написала Нітіч, додавши, що друзі для неї багато значать.

"Я знаю, що вони завжди прийдуть до мене, а я до них на допомогу! У будь-який час дня і ночі, тому що так і повинно бути у справжніх коней!",- заявила співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Гарна, не можу", "неймовірна! Краще ваше фото, ви красуня», «дуже красива, талановита і хороша, добра людина. Обожнюю Вас!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що під час одного з ефірів «Голос країни» Міла Нітіч чуттєво заспівала хіт Лари Фабіан – "Malade", зворушивши Тіну Кароль. Співачка не змогла стримати сліз від потужного виконання пісні.

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