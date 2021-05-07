Українська співачка Аліна Гросу влаштувала протистояння блондинок проти брюнеток

Як передає Politeka.net, у себе в мережі співачка опублікувала відео, яке вона зняла з відомою тіктокершею. Обидві дівчини були одягнені в красиві мікро-топи, які підкреслили їх фігури. Зверху вони накинули піджаки яскравого оранжевого кольору.

Блондинка Гросу і її новоспечена "подружка" брюнетка стояли поруч і позували на камеру, хвалячись ідеальною зовнішністю. Співачка вирішила з'ясувати, кого ж у неї в підписниках більше.

"Кого у мене тут більше, брюнеток або блондинок?:) Став смайлик хто ти:)", - підписала відео зірка, влаштувавши у себе під постом битву брюнеток і блондинок.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Крім цього, дівчата залишали смайли зі своїм кольором волосся.

"Я за блондинок", "вогонь", "дуже класно переливається блондинка і брюнетка", "Брюнетка супер, але ти найкрасивіша", "Красивий костюм!", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу часто радує шанувальників експериментами із зовнішністю. Нещодавно вона заплела собі афрокосички, з якими ходила кілька тижнів. Співачка зняла на відео процес, як розплітала свої коси, які потім перетворилися в кучерики.

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