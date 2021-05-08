Артистка виглядає зовсім не так, як на сцені

Популярна співачка Надя Дорофєєва показала, в чому їздить по містах

Надя Дорофєєва просто обожнює oversize одяг, в якому вона часто з'являється, передає Politeka.net. Видно, що зірка віддає перевагу комфорту.

Так, на останніх сторіс Надя розповіла, що вирушила до Львівської області, де виступатиме. Красуня також показала свій лук - спортивний одяг oversize приховав фігуру зірки.

Красуня була в об'ємній толстовці, з-під якої стирчала сорочка і світлих штанях. Зірка також одягла зверху пальто і взулася в кросівки. Завершили образ стильні окуляри.

Волосся у Наді було скуйовджене, ніби після недавнього сну. Вид артистки в звичайному житті здавався неохайним.

"Бадьорого дня всім", - написала Надя.

А в іншому сторі артистка розповіла, куди саме вирушила.

"Гарного дня! Всім приветики! Сьогодні ми виступаємо в Умані, в Zastava і чекаємо вас на концерті. Ми скучили", - вимовила Надя.

Публікації не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Зазначимо, Надя Дорофєєва намагається об'єднувати стиль з комфортом у своєму одязі. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що любить міксувати модні тренди, при цьому відчуваючи себе комфортно.

Зірка вважає, що в моді не повинно бути табу, а їй завжди подобається експериментувати. Тому Дорофєєва готова приміряти найсміливіші образи, про які раніше навіть боялася подумати.

До слова, зірка зізналася, що обожнює шопінг, і іноді її витрати нераціональні.

Нагадаємо, що Дорофєєва в халаті і тапках показала, як Дантес святкує перемогу в "Лізі сміху": "Задзвездился пацан".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в чоловічому одязі і без макіяжу показала нову себе, несподівані кадри « "Bad boy".

Крім того Politeka писала, що Дорофєєва з'явилася з "новою" зачіскою, дивуючи українців змінами:"Наді все йде".