Дочка відомої співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна Ліза захопила своєю зовнішністю і вбранням

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок дітей Галкіна з'явилося архівне фото, на якому 7-річна Ліза постала в рожевій вечірній сукні з пишною спідницею. Дівчинка стояла поруч зі своїм братом Гаррі, який був одягнений в чорний костюм.

"Надія і опора", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зірковій сестрі і брату залишили масу приємних слів.

"Красунчик. А Ліза кокеточка", "Молодці. Ви братик і сестричка, любіть один одного, допомагайте. Всього Вам найкращого здоров'я, відмінного навчання, нових знань", "Так підросли!", "Будьте здорові і щасливі", "красунчики", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Пугачова і Галкін виховують двійнят, яких їм народила сурогатна мати. Минулого року діти пішли в школу, тому батьки почали ще частіше ділитися в Instagram їхніми талантами.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився свіжий кадр з Лізою, яка похвалилася модним весняним луком. Дівчинка позувала в рожевих пухнастих чобітках і сріблястій куртці. Дівчинка знайшла першу ромашку і показала її на камеру.

Нагадаємо, що Алла Пугачова у всьому чорному під руку з Максимом Галкіним змусила тривожитися фанатів: з'явилося фото.

Як повідомляла Politeka, доросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «копія матуся, така ж...».

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю поруч із зірковою подружкою: "Такі вже дорослі дами".