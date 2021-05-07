Зірка Victoria's Secret, відома модель Тоні Гаррн, яка зустрічалася з голлівудським красенем Леонардо Ді Капріо, з'явилася на обкладинці глянцевого журналу

Як передає Politeka.net, Тоні Гаррн перебуває на останніх місяцях вагітності. Зірка засвітила свій живіт у всій красі, надівши джинсовий комбінезон. Для обкладинки Гаррн позувала без макіяжу.

"Я ніколи не була так схвильована, як зараз, коли ми готові нарешті зустріти нашу дитину через кілька тижнів! (40-це занадто довго). Дякую @voguegermany за те, що пішли зі мною в подорож по вагітності. Сподіваюся, вам сподобається історія так само, як і мені", - підписала фото модель.

У коментарях блондинці залишили масу приємних слів.

"Обкладинка супер", "Приголомшлива", «Вау, мама, ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "Зайчик!", "О, Тоні, ти така красива", "красива обкладинка", "Красиво", "Просто чудова Тоні. Найнеймовірніший час життя... насолоджуйся кожним етапом!", "Яка чудова обкладинка, ти просто чудово виглядаєш. Останні кілька тижнів тримайте пальці схрещеними!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Тоні Гаррн зустрічалася з Леонардо Ді Капріо з 2013 по 2014 рік. У ЗМІ писали, що пара планувала одружитися, але відносини завершилися розставанням.

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