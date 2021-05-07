"Квартал-95" у Туреччині з 30 Квітня до 7 травня проводить фестиваль "Весело" , в якому також беруть участь відомі українські артисти

Не стали на заваді доже карантинні обмеження, пише «Страна».

Зазначимо, що в Турчії діє жорсткий карантин і навіть введено комендантську годину до 5 ранку 17 травня. Таке рішення влади спершу викликало хвилювання серед українських туристів. Однак пізніше виявилося, що мандрівники можуть відвідувати Туреччину без проблем.

Але для бажаючих відвідати фестиваль з "кварталівцями", Сердючкою, Монатіком та іншими зірками лавною перешкодою міг виявитися зовсім не карантин.

Справа в тому, що туристам, які захотіли відпочити і повеселитися зі знаменитостями, довелося розщедриться по-крупному. Так, ціна туру для двох на фестиваль стартувала від 94 000 грн і доходила до 737 000 грн залежно від категорії кімнати. У вартість повного пакету послуг входив переліт, проживання, харчування за системою ultra all inclusive, медична страховка, тест на ковід. Ну і, звичайно ж, розважальна програма: спортивні змагання та цікаві конкурси вдень, а також виступи топових артистів вечорами.

Крім виступу безпосередньо "95 кварталу«, гостей фестивалю розважають Макс Барських, Монатік,» Жіночий квартал" і Вєрка Сердючка.

ДО РЕЧІ, Сердючка не тільки співала і танцювала разом зі своєю мамою, а й сипала жартами. Зокрема, артистка розповіла, як влаштувала переполох в готелі, тільки заселившись.

"Прокидаюся в коледжі, тьху, в котеджі... Ну, я прокидалася, друзі, скрізь! Прокидаюся, дивлюся у вікно, думаю, чи то Козин... новий ось цей райончик... Поки адаптувалася... у мене номер з головоломками... У вас була колись проблема з кондиціонером? Друзі, У мене 16 чоловік включали цей кондиціонер! Люди вже так поглядають, що так до неї мужики ходять... Така затребувана!",- насмішила історією Сердючка.

А ось артист» Кварталу 95 " Юрій Ткач навпаки спробував себе в ролі інструктора йоги.

Зазначимо, українським артистам вдалося поєднати роботу і відпочинок. Багато з них приїхали зі своїми другими половинками і дітьми.

Нагадаємо, обгорілий Ткач з "Квартал 95" разом з дружиною спантеличили видом на відпочинку:" які некрасиві…»

Як повідомляла Politeka, Сердючка влаштувала переполох у Туреччині, дружина Кошового все зняла: "що так до неї мужики ходять..."

Також Politeka писала, що Монатік з довгим волоссям став копією популярної співачки, кадри перетворення.