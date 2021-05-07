Відому телеведучу Катю Осадчу і співачку Тіну Кароль показали без макіяжу

Несподіваними кадрами кадрами поділися журналісти програми" Викриття " на телеканалі KYIV.LIVE.

Зірки зазвичай сяють на екранах, захоплюючи своїм виглядом. Однак у повсякденному житті без сценічного гриму вони часто виглядають зовсім по-іншому.

Цього разу в об'єктиви папараці потрапили співачка Тіна Кароль і телеведуча Катя Осадча.

Так, Кароль зняли в черзі за кавою в столичному парку імені Тараса Шевченка.

Зірка була без макіяжу з неохайно зібраним волоссям. У такому вигляді дізнатися її змогли не всі.

Скуштувавши напою, що бадьорить, зі своїми помічниками, Кароль сіла в автомобіль марки Range Rover, приблизною вартістю 3 мільйони гривень, і швидко поїхала у справах.

Також журналісти показали, як виглядає у звичайному житті Катя Осадча, яка нещодавно публічно заявила, що чекає третю дитину.

Телеведуча потрапила в об'єктив в одязі оверзайз, черевиках Gucci, що коштують близько 200 доларів за пару. В руках співачка тримала сумку-шопер від Dior з персоналізованою вишивкою вартістю понад 3000 доларів.

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