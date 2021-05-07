Відому телеведучу Катю Осадчу і співачку Тіну Кароль показали без макіяжу
Несподіваними кадрами кадрами поділися журналісти програми" Викриття " на телеканалі KYIV.LIVE.
Зірки зазвичай сяють на екранах, захоплюючи своїм виглядом. Однак у повсякденному житті без сценічного гриму вони часто виглядають зовсім по-іншому.
Цього разу в об'єктиви папараці потрапили співачка Тіна Кароль і телеведуча Катя Осадча.
Так, Кароль зняли в черзі за кавою в столичному парку імені Тараса Шевченка.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Мішина показала, з яким настроєм прокидається поруч з Еллертом: "Висунула язик і..."
З'ясувалося, яка у Тіни Кароль репутація серед колег: "Складність у тому, що..."
"Дан покинув Україну": в Мережі розкрили, де зараз Балан, показавши ще одну його кохану жінку
Небезпечна хвороба косить ряди бійців ЗСУ, заражаються один за іншим: що відбувається
Зірка була без макіяжу з неохайно зібраним волоссям. У такому вигляді дізнатися її змогли не всі.
Скуштувавши напою, що бадьорить, зі своїми помічниками, Кароль сіла в автомобіль марки Range Rover, приблизною вартістю 3 мільйони гривень, і швидко поїхала у справах.
Також журналісти показали, як виглядає у звичайному житті Катя Осадча, яка нещодавно публічно заявила, що чекає третю дитину.
Телеведуча потрапила в об'єктив в одязі оверзайз, черевиках Gucci, що коштують близько 200 доларів за пару. В руках співачка тримала сумку-шопер від Dior з персоналізованою вишивкою вартістю понад 3000 доларів.
Нагадаємо, з'ясувалося, яка у Тіни Кароль репутація серед колег: "складність в тому, що..."
Як повідомляла Politeka, Осадча показала цілу добірку поцілунків з Горбуновим прямо на вулиці: "розтанув Юрій..."
Також Politeka писала, що Юрій Горбунов, який готується знову стати батьком, здивував кадрами з відпочинку: "виростив…»