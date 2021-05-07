Український співак Олег Винник вразив підкачаними руками і відмінною фізичною формою

Як передає Politeka.net, Олегу Виннику 47 років, але артист підтримує себе в прекрасній формі. До артиста за роки його роботи в Україні приклеїлося амплуа серцеїда і улюбленця вовчиць. Його фанатська база зростає з кожним днем, а кар'єра йде вгору, оскільки співака запрошують в усі топові шоу і проекти.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому артист постав у спортивних штанях, майці і кепці. Обличчя він сховав за сонцезахисними окулярами, а волосся зібрав у хвіст. Особливу увагу шанувальники звернули на фізичну форму Винника. Його підкачані руки говорили про те, що він проводить багато часу в спортивному залі.

"Космос набагато ближче до нас, ніж здається. Повітря на нашій планеті буквально насичене космічним пилом, який утворюється при руйнуванні комет, астероїдів та інших подібних об'єктів", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники Винника стали обговорювати його зовнішність.

"Український Бред Пітт", "дуже красива фотка нашого улюбленого Олежки", "Нічого собі качок!", "Виглядає чудово для своїх років", «який красень», "Я закохалася", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Винник показав, що творилося за лаштунками «Голосу країни» під час фіналу: «ми не могли...».

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